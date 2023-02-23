Атякшева (Егоровна) Анна Егоровна
Место рожденияс.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти04.04.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Бракосочетание
24.?.1861
Муж: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
29.12.1861
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
18.06.1871
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
11.03.1874
Сын: Атякшев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
1875
Сын: Атякшев Выд. Св-Во О Бр. Илья Васильев
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
04.05.1876
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
21.03.1882
Сын: Атякшев Уч.пмв Захар Васильевич
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
08.10.1883
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Рождение ребёнка
06.04.1885
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й
Смерть
04.04.1907