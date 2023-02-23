Атякшева (Егоровна) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшева (Егоровна) Анна Егоровна

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Место рождения

с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

04.04.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Бракосочетание
24.?.1861

Муж: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
29.12.1861

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
1869

Сын: Атякшев Павел Васильев

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
18.06.1871

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Атякшев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
1875

Сын: Атякшев Выд. Св-Во О Бр. Илья Васильев

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1876

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
21.03.1882

Сын: Атякшев Уч.пмв Захар Васильевич

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
08.10.1883

Сын: Атякшев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Рождение ребёнка
06.04.1885

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 1й

Смерть
04.04.1907
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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