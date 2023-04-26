(Атякшева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Атякшева) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1871

Отец: Атякшев Василий 1й

Мать: Атякшева Анна Егоровна

Бракосочетание
11.11.1892

Муж: Шалагин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.10.1893

Сын: Шалагин Св.о Р 21.10.1934 Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Шалагин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1903

Дочь: Енотова Св-Во 23.12.1933 И 18.02.1965 Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Шалагин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Шалагин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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