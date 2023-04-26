(Атякшева) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1871
Отец: Атякшев Василий 1й
Мать: Атякшева Анна Егоровна
Бракосочетание
11.11.1892
Рождение ребёнка
02.10.1893
Сын: Шалагин Св.о Р 21.10.1934 Андрей Иванович
Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1897
Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1899
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.12.1903
Дочь: Енотова Св-Во 23.12.1933 И 18.02.1965 Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1906
Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1911
Отец ребёнка: Шалагин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно