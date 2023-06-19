Енотова св-во 23.12.1933 и 18.02.1965 (Шалагина) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1903
Дата смерти11.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1903
Отец: Шалагин Иван Васильевич
Мать: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
27.12.1926
Сын: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Енотов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
04.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Енотов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
15.12.1937
Сын: Енотов Петр
Отец ребёнка: Енотов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
02.05.1940
Дочь: Зорькина Елена
Отец ребёнка: Енотов Григорий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1994