Енотова св-во 23.12.1933 и 18.02.1965 (Шалагина) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енотова св-во 23.12.1933 и 18.02.1965 (Шалагина) Анисия Ивановна

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.12.1903

Дата смерти

11.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1903

Отец: Шалагин Иван Васильевич

Мать: Ольга Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.12.1926

Сын: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Енотов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
04.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Енотов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
15.12.1937

Сын: Енотов Петр

Отец ребёнка: Енотов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
02.05.1940

Дочь: Зорькина Елена

Отец ребёнка: Енотов Григорий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енотов Григорий Максимович

Смерть
11.10.1994