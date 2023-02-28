Шалагин св.о р 21.10.1934 Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалагин св.о р 21.10.1934 Андрей Иванович

Шалагин св.о р 21.10.1934 Андрей Иванович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.10.1893

Дата смерти

13.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1893

Отец: Шалагин Иван Васильевич

Мать: Ольга Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1914

Сын: Шалагин Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шалагин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.10.1970
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