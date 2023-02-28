Шалагин св.о р 21.10.1934 Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения02.10.1893
Дата смерти13.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1893
Отец: Шалагин Иван Васильевич
Мать: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1914
Сын: Шалагин Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шалагин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Смерть
13.10.1970