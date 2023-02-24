Атякшев уч.ПМВ Захар Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшев уч.ПМВ Захар Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1882

Отец: Атякшев Василий 1й

Мать: Атякшева Анна Егоровна

Бракосочетание
05.?.1900

Жена: Атякшева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
10.12.1903

Дочь: Степанида Захаровна

Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.10.1908

Сын: Атякшев Яков Захарович

Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.12.1910

Сын: Атякшев Федор Захарович

Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.07.1913

Сын: Атякшев Илья Захарович

Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
24.03.1917

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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