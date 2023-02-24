Атякшев уч.ПМВ Захар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1882
Отец: Атякшев Василий 1й
Мать: Атякшева Анна Егоровна
Бракосочетание
05.?.1900
Жена: Атякшева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
10.12.1903
Дочь: Степанида Захаровна
Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.10.1908
Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.12.1910
Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.07.1913
Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.03.1917
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Атякшева Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно