Атякшев Илья Захарович
мужской, родился 19.07.1913
умер Неизвестно
ОтецАтякшев Уч.Пмв Захар Билетный Солдат Васильевич21.03.1882 г.р.
МатьАтякшева Анна Сергеевна1877 г.р.
Супруги
Атякшева Феодосия Ивановна/ АбрамовнаОколо 1912 г.р.
Дети
(Атякшева) Раиса Ильинична1936 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Атякшева) Раиса Ильинична
Мать ребёнка: Атякшева Феодосия Ивановна/ Абрамовна
Смерть
Неизвестно