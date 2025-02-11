Атякшев Илья Захарович 19.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Атякшев Илья Захарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.07.1913

умер Неизвестно

Отец
Атякшев Уч.Пмв Захар Билетный Солдат Васильевич21.03.1882 г.р.
Мать
Атякшева Анна Сергеевна1877 г.р.
Супруги
Атякшева Феодосия Ивановна/ АбрамовнаОколо 1912 г.р.
Дети
(Атякшева) Раиса Ильинична1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1913

Отец: Атякшев Уч.Пмв Захар Билетный Солдат Васильевич

Мать: Атякшева Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атякшева Феодосия Ивановна/ Абрамовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Атякшева) Раиса Ильинична

Мать ребёнка: Атякшева Феодосия Ивановна/ Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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