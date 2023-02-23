(Атякшева?) Агафья Васильвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Атякшева?) Агафья Васильвна

(Атякшева?) Агафья Васильвна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.?.1882

Муж: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Фекла Мироновна

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
21.06.1886

Дочь: Выдано Св. О Рож. 25.06.1936 Агриппина Спиридоновна

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: Ефимия Спиридоновна

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close