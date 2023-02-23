(Атякшева?) Агафья Васильвна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1882
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Фекла Мироновна
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1886
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: Ефимия Спиридоновна
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич
Смерть
Неизвестно