(Сюлаева) Фекла Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
27.?.1906
Рождение ребёнка
04.01.1907
Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
06.11.1911
Сын: Дорогов Св-Во 21.09.1949 Максим Матвеевич
Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
08.04.1914
Рождение ребёнка
08.06.1917
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
25.11.1925
Сын: Дорогов Чарджоу Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно