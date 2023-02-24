(Сюлаева) Фекла Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюлаева) Фекла Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

Мать: Агафья Васильвна

Бракосочетание
27.?.1906

Муж: Дорогов Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
04.01.1907

Сын: Дорогов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
06.11.1911

Сын: Дорогов Св-Во 21.09.1949 Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Дорогов Св Во 17.03.1930 И 21.09.1949 Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
08.06.1917

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
25.11.1925

Сын: Дорогов Чарджоу Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Дорогов Матвей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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