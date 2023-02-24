Сюлаев-Сорокин Мирон Мирон/ Спиридон Васильевич

Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.12.1863
Отец: Сюлаев Василий Леонтьевич
Мать: Сюлаева Пелагея Ильина
Бракосочетание
10.?.1882
Жена: Агафья Васильвна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Фекла Мироновна
Мать ребёнка: Агафья Васильвна
Рождение ребёнка
21.06.1886
Дочь: Выдано Св. О Рож. 25.06.1936 Агриппина Спиридоновна
Мать ребёнка: Агафья Васильвна
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: Ефимия Спиридоновна
Мать ребёнка: Агафья Васильвна
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович
Мать ребёнка: Агафья Васильвна
Смерть
Неизвестно