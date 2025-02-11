Сюлаев-Сорокин Мирон Мирон/ Спиридон Васильевич 05.12.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев-Сорокин Мирон Мирон/ Спиридон Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.12.1863, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сюлаев Василий Леонтьевич1841 г.р.
Мать
Сюлаева Пелагея Дмитриевна/ Ильина1838 г.р.
Супруги
(Атякшева) Агафья Васильевна29.12.1861 г.р.
Дети
Сюлаев-Сорокин Павел Ж.Р. 1930 Миронович11.12.1882 г.р.
Дорогова (Сюлаева) Фекла Спиридоновна/ Мироновна22.09.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1863

Отец: Сюлаев Василий Леонтьевич

Мать: Сюлаева Пелагея Дмитриевна/ Ильина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.01.1882

Жена: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1882

Сын: Сюлаев-Сорокин Павел Ж.Р. 1930 Миронович

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
22.09.1884

Дочь: Дорогова (Сюлаева) Фекла Спиридоновна/ Мироновна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1886

Дочь: Выдано Св. О Рож. 25.06.1936 (Сюлаева) Агриппина Спиридоновна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: (Сюлаева) Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: (Сюлаева) Ефимия Спиридоновна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Сюлаев-Сорокин Семен Спиридонович

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
14.08.1893

Дочь: (Сюлаева) Васса Мироновна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Сюлаев Чарджоу Максим Миронович

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: (Сюлаева) Прасковья Мироновна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1900

Сын: Сюлаев /Чарджоу/ Василий Миронович

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1904

Дочь: (Сюлаева Св-Во 8.06.1965) Акулина Мироновна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
16.08.1906

Дочь: (Сюлаева Св Во 5.01.1936) Наталья Мироновна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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