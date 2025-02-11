Сюлаев-Сорокин Мирон Мирон/ Спиридон Васильевич
мужской, родился 05.12.1863, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСюлаев Василий Леонтьевич1841 г.р.
МатьСюлаева Пелагея Дмитриевна/ Ильина1838 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Сюлаев-Сорокин Павел Ж.Р. 1930 Миронович
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: Дорогова (Сюлаева) Фекла Спиридоновна/ Мироновна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: Выдано Св. О Рож. 25.06.1936 (Сюлаева) Агриппина Спиридоновна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Сюлаева) Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Сюлаева) Ефимия Спиридоновна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Сын: Сюлаев-Сорокин Семен Спиридонович
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Сюлаева) Васса Мироновна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Сын: Сюлаев Чарджоу Максим Миронович
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Сюлаева) Прасковья Мироновна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Сын: Сюлаев /Чарджоу/ Василий Миронович
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Сюлаева Св-Во 8.06.1965) Акулина Мироновна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Сюлаева Св Во 5.01.1936) Наталья Мироновна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна