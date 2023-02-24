Сюлаев-Сорокин Мирон Мирон/ Спиридон Васильевич

Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1863

Отец: Сюлаев Василий Леонтьевич

Мать: Сюлаева Пелагея Ильина

Бракосочетание
10.?.1882

Жена: Агафья Васильвна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Фекла Мироновна

Мать ребёнка: Агафья Васильвна

Рождение ребёнка
21.06.1886

Дочь: Выдано Св. О Рож. 25.06.1936 Агриппина Спиридоновна

Мать ребёнка: Агафья Васильвна

Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: Ефимия Спиридоновна

Мать ребёнка: Агафья Васильвна

Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович

Мать ребёнка: Агафья Васильвна

Смерть
Неизвестно
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