Сюлаева (Ильина) Пелагея Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти13.09.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1860
Рождение ребёнка
27.05.1861
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.12.1863
Сын: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.04.1866
Сын: Сюлаев- Сорокин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Сюлаев- Сорокин Родион Васильевич
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.02.1870
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
03.03.1874
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.05.1884
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич
Смерть
13.09.1890