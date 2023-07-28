Сюлаева (Ильина) Пелагея Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаева (Ильина) Пелагея Ильина

Место рождения

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

13.09.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.05.1861

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.12.1863

Сын: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
22.04.1866

Сын: Сюлаев- Сорокин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Сюлаев- Сорокин Родион Васильевич

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.02.1870

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
03.03.1874

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.05.1884

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюлаев Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Сюлаев Василий Леонтьевич

Смерть
13.09.1890