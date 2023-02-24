(Сюлаева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Сюлаев Василий Леонтьевич
Мать: Сюлаева Пелагея Ильина
Сын: Какулев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Дочь: Вера Константиновна
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Сын: Какулев Иван Константинович
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Сын: Какулев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Сын: Какулев Даниил Константинович
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Сын: Какулев Пересел. В 1930 Коми Ассрместо Призыва: Летский Рвк, Коми Асср Павел Константинович
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Сын: Какулев Федор Константинович
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Дочь: Тремасова Матрёна Константиновна
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Сын: Какулев Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович
Дочь: Матрена Константиновна
Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович