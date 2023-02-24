(Сюлаева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сюлаева) Мария Васильевна

(Сюлаева) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1870

Отец: Сюлаев Василий Леонтьевич

Мать: Сюлаева Пелагея Ильина

Бракосочетание
11.01.1891

Муж: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
28.09.1892

Сын: Какулев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
15.09.1893

Дочь: Вера Константиновна

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
08.09.1897

Сын: Какулев Иван Константинович

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
10.01.1900

Сын: Какулев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
16.08.1903

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Какулев Даниил Константинович

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
21.08.1908

Сын: Какулев Пересел. В 1930 Коми Ассрместо Призыва: Летский Рвк, Коми Асср Павел Константинович

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1911

Сын: Какулев Федор Константинович

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Тремасова Матрёна Константиновна

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
25.10.1913

Сын: Какулев Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Рождение ребёнка
29.10.1914

Дочь: Матрена Константиновна

Отец ребёнка: Какулев Константин Герасимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close