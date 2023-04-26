Какулев Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1923
Сын: Какулев (Барнаул) Николай Михайлович
Мать ребёнка: Какулева Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Какулев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Какулева Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Какулева Февронья Николаевна
Смерть
Неизвестно