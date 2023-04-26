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Какулев Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1900

Отец: Какулев Константин Герасимович

Мать: (Сюлаева) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Какулева Февронья Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1923

Сын: Какулев (Барнаул) Николай Михайлович

Мать ребёнка: Какулева Февронья Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Какулев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Какулева Февронья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Какулева Февронья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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