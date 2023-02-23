Какулева Февронья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какулева Февронья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.08.1891

Дата смерти

26.01.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1923

Сын: Какулев (барнаул) Николай Михайлович

Отец ребёнка: Какулев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Какулев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Какулев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какулев Михаил Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Какулев Михаил Константинович

Смерть
26.01.1993
г. Канаш Чувашской АССР
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