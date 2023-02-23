Какулева Февронья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.08.1891
Дата смерти26.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1923
Сын: Какулев (барнаул) Николай Михайлович
Отец ребёнка: Какулев Михаил Константинович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Какулев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Какулев Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Какулев Михаил Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1993
г. Канаш Чувашской АССР