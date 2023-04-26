Тремасова (Какулева) Матрёна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Какулев Константин Герасимович
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
29.09.1935
Отец ребёнка: Тремасов Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тремасов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003