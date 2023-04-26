Тремасова (Какулева) Матрёна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Какулева) Матрёна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Какулев Константин Герасимович

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
29.09.1935

Сын: Тремасов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Тремасов Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Иван Федорович

Смерть
2003
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