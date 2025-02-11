Тремасов Керки Иван Федорович
мужской, родился 29.08.1912
умер 1974
ОтецТремасов Пред. Колх. В 1935 Федор Васильевич13.02.1887 г.р.
МатьТремасова (Османова) Евфросиния КосьминовнаОколо 1887 г.р.
Супруги
Тремасова Керки (Какулева) Матрена Константиновна29.10.1914 г.р.
Дети
Тремасов Сергей Иванович29.09.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1935
Мать ребёнка: Тремасова Керки (Какулева) Матрена Константиновна
Рождение ребёнка
03.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова Керки (Какулева) Матрена Константиновна
Смерть
1974