Тремасов Керки Иван Федорович 29.08.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасов Керки Иван Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.08.1912

умер 1974

Отец
Тремасов Пред. Колх. В 1935 Федор Васильевич13.02.1887 г.р.
Мать
Тремасова (Османова) Евфросиния КосьминовнаОколо 1887 г.р.
Супруги
Тремасова Керки (Какулева) Матрена Константиновна29.10.1914 г.р.
Дети
Тремасов Сергей Иванович29.09.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1912

Отец: Тремасов Пред. Колх. В 1935 Федор Васильевич

Мать: Тремасова (Османова) Евфросиния Косьминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Керки (Какулева) Матрена Константиновна

Рождение ребёнка
29.09.1935

Сын: Тремасов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Тремасова Керки (Какулева) Матрена Константиновна

Рождение ребёнка
03.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Керки (Какулева) Матрена Константиновна

Смерть
1974

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