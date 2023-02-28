Тремасова (Османова) Евфросиния Косьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Османова) Евфросиния Косьминовна

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Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Османов Козьма Иванович

Мать: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Тремасов Св Во 17.07.1949 Михаил Федорович

Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1906

Муж: Тремасов Федор Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тремасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Тремасов (чарджоу) Владимир Федорович

Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Тремасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Тремасов Степан Федорович

Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.04.1917

Сын: Тремасов (чарджоу) Георгий Федорович

Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Тремасов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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