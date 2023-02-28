Тремасова (Османова) Евфросиния Косьминовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Османов Козьма Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.11.1906
Сын: Тремасов Св Во 17.07.1949 Михаил Федорович
Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич
Бракосочетание
27.?.1906
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1908
Сын: Тремасов (чарджоу) Владимир Федорович
Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1912
Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Тремасов Степан Федорович
Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1917
Сын: Тремасов (чарджоу) Георгий Федорович
Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тремасов Матвей Федорович
Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Тремасов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно