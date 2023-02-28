Тремасов Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
1951
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
1955
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
1957
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992