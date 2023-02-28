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Тремасов Матвей Федорович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Тремасов Федор Васильевич

Мать: Тремасова Евфросиния Косьминовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Таисия Матвеевна

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Таисия Матвеевна

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Таисия Матвеевна

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Таисия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Таисия Матвеевна

Смерть
1992
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