Тремасова Таисия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова Таисия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

27.08.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Матвей Федорович

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Матвей Федорович

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Матвей Федорович

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Матвей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Матвей Федорович

Смерть
27.08.2005
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