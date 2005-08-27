Тремасова Таисия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти27.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
1955
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
1957
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2005