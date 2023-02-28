Тремасов (Чарджоу) Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасов (Чарджоу) Владимир Федорович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

07.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: Тремасов Федор Васильевич

Мать: Тремасова Евфросиния Косьминовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1933

Сын: Тремасов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Тремасова Анастасия Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1939

Дочь: Тремасова Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Тремасова Анастасия Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.03.1942
Украинская ССР, Харьковская обл., Балаклейский р-н, с. Червоный Донец
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