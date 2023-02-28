Тремасов (Чарджоу) Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти07.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Рождение ребёнка
09.03.1933
Сын: Тремасов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Тремасова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1939
Дочь: Тремасова Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Тремасова Анастасия Ивановна
Смерть
07.03.1942
Украинская ССР, Харьковская обл., Балаклейский р-н, с. Червоный Донец