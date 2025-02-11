Тремасова (Сорокина) Анастасия Ивановна 21.10.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасова (Сорокина) Анастасия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 21.10.1910

умерла 05.06.2002

Мать
(Гордеева) Ирина Алимтьева/ Алексеевна/ Елисеевна05.04.1887 г.р.
Отец
Сорокин / Николаевка/ Иван Уч 1Й Мировой Войны Архипович/ Арсентьевич17.08.1888 г.р.
Дети
Тремасов Александр Владимирович09.03.1933 г.р.
Тремасова (Чекмарева) Раиса Владимировна13.11.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1910

Отец: Сорокин / Николаевка/ Иван Уч 1Й Мировой Войны Архипович/ Арсентьевич

Мать: (Гордеева) Ирина Алимтьева/ Алексеевна/ Елисеевна

Рождение ребёнка
09.03.1933

Сын: Тремасов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Тремасов (Чарджоу) Владимир Санитар Федорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.11.1939

Дочь: Тремасова (Чекмарева) Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Тремасов (Чарджоу) Владимир Санитар Федорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.06.2002

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