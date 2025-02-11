Тремасова (Сорокина) Анастасия Ивановна
женский, родилась 21.10.1910
умерла 05.06.2002
Мать(Гордеева) Ирина Алимтьева/ Алексеевна/ Елисеевна05.04.1887 г.р.
ОтецСорокин / Николаевка/ Иван Уч 1Й Мировой Войны Архипович/ Арсентьевич17.08.1888 г.р.
Дети
Тремасов Александр Владимирович09.03.1933 г.р.
Тремасова (Чекмарева) Раиса Владимировна13.11.1939 г.р.
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Рождение
21.10.1910
Отец: Сорокин / Николаевка/ Иван Уч 1Й Мировой Войны Архипович/ Арсентьевич
Рождение ребёнка
09.03.1933
Сын: Тремасов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Тремасов (Чарджоу) Владимир Санитар Федорович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1939
Дочь: Тремасова (Чекмарева) Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Тремасов (Чарджоу) Владимир Санитар Федорович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.06.2002