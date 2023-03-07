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(Гордеева) Ирина Елисеевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.04.1887

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1887

Отец: Гордеев Алипий Семенович

Мать: Васса Александровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1907

Муж: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич

Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Сорокин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич

Рождение ребёнка
21.10.1910

Дочь: Тремасова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич

Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Сюлаева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Старкина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1923

Дочь: Нечаева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич

Смерть
1953
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