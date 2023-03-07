(Гордеева) Ирина Елисеевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1887
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1887
Отец: Гордеев Алипий Семенович
Мать: Васса Александровна
Бракосочетание
28.?.1907
Рождение ребёнка
03.11.1908
Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич
Рождение ребёнка
21.10.1910
Дочь: Тремасова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Сюлаева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Старкина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич
Рождение ребёнка
23.01.1923
Дочь: Нечаева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич
Смерть
1953