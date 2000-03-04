Старкина (Сорокина) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1916
Дата смерти04.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1916
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Старкин Св Во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич
Рождение ребёнка
30.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Св Во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Наумова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Старкин Св Во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2000