Старкина (Сорокина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Сорокина) Ксения Ивановна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.01.1916

Дата смерти

04.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1916

Отец: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич

Мать: Ирина Елисеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Старкин Св Во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич

Рождение ребёнка
30.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Св Во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Наумова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Старкин Св Во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Св Во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич

Смерть
04.03.2000
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