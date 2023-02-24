Наумова (Старкина) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Старкина) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Старкин Св Во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич

Мать: Старкина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Анатолий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Анатолий Ильич

Смерть
2007
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