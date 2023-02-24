Наумова (Старкина) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Рождение ребёнка
08.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Анатолий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Анатолий Ильич
Смерть
2007