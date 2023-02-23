Наумов Анатолий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Лидия Григорьевна
Смерть
Неизвестно