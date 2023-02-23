Наумов Анатолий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Анатолий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Лидия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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