Тремасов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.03.1933
Дата смерти02.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1933
Рождение ребёнка
29.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова Лидия Гавриловна
Село Прасковьино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова Лидия Гавриловна
с.Просковьино, Николаевского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2006
с.Просковьино, Николаевского района Ульяновской области