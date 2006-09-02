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Тремасов Александр Владимирович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.03.1933

Дата смерти

02.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1933

Отец: Тремасов (чарджоу) Владимир Федорович

Мать: Тремасова Анастасия Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Лидия Гавриловна

Село Прасковьино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Лидия Гавриловна

с.Просковьино, Николаевского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Лидия Гавриловна

Смерть
02.09.2006
с.Просковьино, Николаевского района Ульяновской области
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