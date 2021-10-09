Тремасова (Игушкина) Лидия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Игушкина) Лидия Гавриловна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.11.1935

Дата смерти

09.10.2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1935

Отец: Игушкин Гаврил Степанович

Мать: Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Александр Владимирович

Село Прасковьино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Александр Владимирович

с.Просковьино, Николаевского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Александр Владимирович

Смерть
09.10.2021
с.Просковьино, Николаевского района Ульяновской области
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