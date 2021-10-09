Тремасова (Игушкина) Лидия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения19.11.1935
Дата смерти09.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1935
Отец: Игушкин Гаврил Степанович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тремасов Александр Владимирович
Село Прасковьино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тремасов Александр Владимирович
с.Просковьино, Николаевского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2021
с.Просковьино, Николаевского района Ульяновской области