Какулев Михаил Константинович 28.09.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Какулев Михаил Константинович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.09.1892

умер 24.10.1892

Отец
Какулев С 1935 Хабаровск Константин Ж/Р 1930 И 1937 Герасимович12.05.1871 г.р.
Мать
Какулева С 1935 Хабаровск (Сюлаева Выд Удост. 10.03. 1931) Мария Васильевна12.02.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1892

Отец: Какулев С 1935 Хабаровск Константин Ж/Р 1930 И 1937 Герасимович

Мать: Какулева С 1935 Хабаровск (Сюлаева Выд Удост. 10.03. 1931) Мария Васильевна

Смерть
24.10.1892

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