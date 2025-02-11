Какулев Михаил Константинович
мужской, родился 28.09.1892
умер 24.10.1892
ОтецКакулев С 1935 Хабаровск Константин Ж/Р 1930 И 1937 Герасимович12.05.1871 г.р.
МатьКакулева С 1935 Хабаровск (Сюлаева Выд Удост. 10.03. 1931) Мария Васильевна12.02.1870 г.р.
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Рождение
28.09.1892
Отец: Какулев С 1935 Хабаровск Константин Ж/Р 1930 И 1937 Герасимович
Мать: Какулева С 1935 Хабаровск (Сюлаева Выд Удост. 10.03. 1931) Мария Васильевна
Смерть
24.10.1892