Какулев Даниил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какулев Даниил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1905

Дата смерти

15.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1905

Отец: Какулев Константин Герасимович

Мать: (Сюлаева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Какулев Андрей Данилович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Какулев Николай Данилович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Смерть
15.08.1942
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно

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