Какулев Даниил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1905
Дата смерти15.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Какулев Николай Данилович
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Смерть
15.08.1942
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно