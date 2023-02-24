Какулев Николай Данилович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1936
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Россия
Рождение ребёнка
26.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
03.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
2013