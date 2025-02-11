Сюлаев-Сорокин Павел Ж.Р. 1930 Миронович
мужской, родился 11.12.1882
умер Неизвестно
Мать(Атякшева) Агафья Васильевна29.12.1861 г.р.
ОтецСюлаев-Сорокин Мирон Мирон/ Спиридон Васильевич05.12.1863 г.р.
Супруги
Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова30.01.1882 г.р.
Дети
Сюлаев Федор Павлович07.02.1903 г.р.
(Сюлаева) Анна Павловна08.02.1905 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1903
Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова
Рождение ребёнка
08.02.1905
Дочь: (Сюлаева) Анна Павловна
Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова
Рождение ребёнка
24.02.1909
Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова
Рождение ребёнка
07.03.1911
Сын: Сюлаев Св Во 4.02.1935, Жил В Сызрани, Чарджоу Кирилл Ж.Р. 1930 Павлович
Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Сюлаева) Антонина Павловна
Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова
Рождение ребёнка
20.06.1915
Сын: Сюлаев Петр Павлович
Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1917
Сын: Сорокин/ Сюлаев (Чарджоу) Георгий Павлович
Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно