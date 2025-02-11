Сюлаев-Сорокин Павел Ж.Р. 1930 Миронович 11.12.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев-Сорокин Павел Ж.Р. 1930 Миронович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.12.1882

умер Неизвестно

Мать
(Атякшева) Агафья Васильевна29.12.1861 г.р.
Отец
Сюлаев-Сорокин Мирон Мирон/ Спиридон Васильевич05.12.1863 г.р.
Супруги
Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова30.01.1882 г.р.
Дети
Сюлаев Федор Павлович07.02.1903 г.р.
(Сюлаева) Анна Павловна08.02.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1882

Отец: Сюлаев-Сорокин Мирон Мирон/ Спиридон Васильевич

Мать: (Атякшева) Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Сюлаев Федор Павлович

Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Рождение ребёнка
08.02.1905

Дочь: (Сюлаева) Анна Павловна

Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Рождение ребёнка
24.02.1909

Сын: Сюлаев Павел Павлович

Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Рождение ребёнка
07.03.1911

Сын: Сюлаев Св Во 4.02.1935, Жил В Сызрани, Чарджоу Кирилл Ж.Р. 1930 Павлович

Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Сюлаева) Антонина Павловна

Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Сюлаев Петр Павлович

Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.11.1917

Сын: Сорокин/ Сюлаев (Чарджоу) Георгий Павлович

Мать ребёнка: Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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