Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1882
Бракосочетание
13.?.1902
Рождение ребёнка
07.02.1903
Отец ребёнка: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
08.02.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
24.02.1909
Отец ребёнка: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
07.03.1911
Сын: Сюлаев Св Во 4.02.1935 Кирилл Павлович
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Павел Миронович
Рождение ребёнка
20.06.1915
Сын: Сюлаев Петр Павлович
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Павел Миронович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1917
Сын: Сорокин/ Сюлаев (чарджоу) Георгий Павлович
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Павел Миронович
Сызрань , Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно