Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

Сюлаева (Дорогова (Чарджоу)) Агафья Адрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1882

Отец: Кузнецов- Дорогов Адриан Артемьевич

Мать: Прасковья Максимовна

Бракосочетание
13.?.1902

Муж: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович

Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Сюлаев Федор Павлович

Отец ребёнка: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович

Рождение ребёнка
08.02.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович

Рождение ребёнка
24.02.1909

Сын: Сюлаев Павел Павлович

Отец ребёнка: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович

Рождение ребёнка
07.03.1911

Сын: Сюлаев Св Во 4.02.1935 Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Павел Миронович

Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Сюлаев Петр Павлович

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Павел Миронович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1917

Сын: Сорокин/ Сюлаев (чарджоу) Георгий Павлович

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Павел Миронович

Сызрань , Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюлаев- Сорокин Павел Миронович

Смерть
Неизвестно
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