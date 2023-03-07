Кузнецов- Дорогов Адриан Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти18.01.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1877
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Бракосочетание
09.?.1877
Жена: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: Евдокия Адриановна
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Евдокия Адриановна
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
30.01.1882
Дочь: Сюлаева Агафья Адрианова
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
29.01.1884
Дочь: Анна Адриановна
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
14.08.1885
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
07.05.1888
Дочь: Гликерия Адриановна
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
15.09.1889
Дочь: Вера Андриановна
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
10.11.1891
Сын: Дорогов (расстрелян) Филипп Адрианович
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
01.05.1895
Дочь: Гликерия Адриановна
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Смерть
18.01.1907