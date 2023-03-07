Кузнецов- Дорогов Адриан Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов- Дорогов Адриан Артемьевич

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

18.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1877

Сын: Дорогов Андрей Адрианов

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Бракосочетание
09.?.1877

Жена: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: Евдокия Адриановна

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Евдокия Адриановна

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
30.01.1882

Дочь: Сюлаева Агафья Адрианова

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: Анна Адриановна

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
14.08.1885

Сын: Дорогов Петр Адрианов

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
07.05.1888

Дочь: Гликерия Адриановна

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
15.09.1889

Дочь: Вера Андриановна

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Дорогов (расстрелян) Филипп Адрианович

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
01.05.1895

Дочь: Гликерия Адриановна

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Смерть
18.01.1907
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