(Дорогова (крестилась в М. Канадее)) Евдокия Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1879
Бракосочетание
23.10.1917
Бракосочетание
23.?.1917
Рождение ребёнка
1924
Сын: Анисимов Чарджоу Георгий Петрович
Отец ребёнка: Анисимов Петр Архипович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно