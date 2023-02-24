(Дорогова (крестилась в М. Канадее)) Евдокия Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорогова (крестилась в М. Канадее)) Евдокия Адриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1879

Отец: Кузнецов- Дорогов Адриан Артемьевич

Мать: Прасковья Максимовна

Бракосочетание
23.10.1917

Муж: Анисимов Петр Архипович

Бракосочетание
23.?.1917

Муж: Анисимов Петр Архипович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Анисимов Чарджоу Георгий Петрович

Отец ребёнка: Анисимов Петр Архипович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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