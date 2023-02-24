Анисимов Петр Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1899
Отец: Анисимов Архип Алексеевич
Мать: Ирина Никитична
Бракосочетание
23.10.1917
Жена: Евдокия Адриановна
Бракосочетание
23.?.1917
Жена: Евдокия Адриановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Анисимов Чарджоу Георгий Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Адриановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно