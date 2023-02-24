Анисимов Петр Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Петр Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1899

Отец: Анисимов Архип Алексеевич

Мать: Ирина Никитична

Бракосочетание
23.10.1917

Жена: Евдокия Адриановна

Бракосочетание
23.?.1917

Жена: Евдокия Адриановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Анисимов Чарджоу Георгий Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Адриановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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