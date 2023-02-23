(Конакова) Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.?.1889
Рождение ребёнка
18.12.1890
Дочь: Анастасия Архипповна
Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
19.01.1893
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1896
Сын: Анисимов Св-Во 1933 И 15.10.1956г. Михаил Архипович
Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
12.05.1898
Дочь: Гликерия Акулина
Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1899
Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
08.09.1901
Сын: Анисимов Выд. Св. О Рожд. Аким Архипович
Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1904
Дочь: Прасковья Архиповна
Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (голодяевка) ?
Смерть
Неизвестно