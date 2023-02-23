(Конакова) Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Конакова) Ирина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.?.1889

Муж: Анисимов Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
18.12.1890

Дочь: Анастасия Архипповна

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
19.01.1893

Сын: Анисимов/ Николаев Св. О Р. 2.10.1949 Максим Архипович

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1896

Сын: Анисимов Св-Во 1933 И 15.10.1956г. Михаил Архипович

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
12.05.1898

Дочь: Гликерия Акулина

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
28.06.1899

Сын: Анисимов Петр Архипович

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
08.09.1901

Сын: Анисимов Выд. Св. О Рожд. Аким Архипович

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
24.10.1904

Дочь: Прасковья Архиповна

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (голодяевка) ?

Смерть
Неизвестно
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