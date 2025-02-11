Анисимов Выд Св Во О Ржд 24.09.1930 Чарджоу Георгий Уч Вов Петрович 10.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисимов Выд Св Во О Ржд 24.09.1930 Чарджоу Георгий Уч Вов Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.03.1925, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Анисимов Петр Архипович28.06.1899 г.р.
Мать
(Дорогова (Крестилась В М. Канадее)) Евдокия Адриановна11.08.1879 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1925

Отец: Анисимов Петр Архипович

Мать: (Дорогова (Крестилась В М. Канадее)) Евдокия Адриановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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