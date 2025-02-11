Анисимов Выд Св Во О Ржд 24.09.1930 Чарджоу Георгий Уч Вов Петрович
мужской, родился 10.03.1925, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАнисимов Петр Архипович28.06.1899 г.р.
Мать(Дорогова (Крестилась В М. Канадее)) Евдокия Адриановна11.08.1879 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1925
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно