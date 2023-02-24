Дорогов Андрей Адрианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1877
Рождение ребёнка
15.12.1897
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
16.07.1902
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1910
Сын: Дорогов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1913
Сын: Дорогов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1915
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Васильевна
Смерть
Неизвестно