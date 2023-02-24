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Дорогов Андрей Адрианов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1877

Отец: Кузнецов- Дорогов Адриан Артемьевич

Мать: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
15.12.1897

Сын: Дорогов Данил Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
16.07.1902

Сын: Дорогов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
22.07.1910

Сын: Дорогов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1913

Сын: Дорогов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Дорогов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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