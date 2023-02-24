(Сорокина - Никашкина) Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Рождение ребёнка
15.12.1897
Отец ребёнка: Дорогов Андрей Адрианов
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Дорогов Андрей Адрианов
Рождение ребёнка
16.07.1902
Отец ребёнка: Дорогов Андрей Адрианов
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Дорогов Андрей Адрианов
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Дорогов Андрей Адрианов
Рождение ребёнка
22.07.1910
Сын: Дорогов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Дорогов Андрей Адрианов
Рождение ребёнка
23.01.1913
Сын: Дорогов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Дорогов Андрей Адрианов
Рождение ребёнка
10.10.1915
Отец ребёнка: Дорогов Андрей Адрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно