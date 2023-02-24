Сорокин Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти07.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Дмитриевич Никита Дмитриевич
Мать: Ирина Егорова
Жена: Ирина Васильева
Дочь: Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Сын: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Сын: Сорокин- Никашкин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Дочь: Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Сын: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна
Дочь: Дойкина Аграфена Васильева
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна
Сын: Сорокин Никонор Васильевич
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна
Сын: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна
Сын: Никашкин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна
Сын: Никашкин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна