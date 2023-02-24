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Сорокин Василий Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

07.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дмитриевич Никита Дмитриевич

Мать: Ирина Егорова

Бракосочетание
14.?.1847

Жена: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
24.01.1857

Сын: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Сорокин- Никашкин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
01.10.1864

Дочь: Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
18.07.1865

Сын: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна

Губашево
Бракосочетание
17.?.1867

Жена: Сорокина Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.06.1869

Дочь: Дойкина Аграфена Васильева

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1871

Сын: Сорокин Никонор Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Никашкин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Никашкин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Яковлевна

Смерть
07.06.1897
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