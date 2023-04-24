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Ирина Васильева

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Место рождения

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Между 01.10.1864 и 17.05.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1847

Муж: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
15.01.1849

Дочь: Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
24.01.1857

Сын: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Сорокин- Никашкин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
01.10.1864

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Смерть
Между 01.10.1864 и 17.05.1867
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