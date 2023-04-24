Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиМежду 01.10.1864 и 17.05.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.?.1847
Рождение ребёнка
15.01.1849
Дочь: Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
24.01.1857
Сын: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
01.04.1862
Сын: Сорокин- Никашкин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
01.10.1864
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Смерть
Между 01.10.1864 и 17.05.1867