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Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1857

Дата смерти

01.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1857

Отец: Сорокин Василий Никитин

Мать: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
23.12.1877

Сын: Никашкин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1882

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1884

Сын: Никашкин Леонти Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
22.06.1887

Сын: Никашкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1889

Сын: Сорокин- Никашкин (в Сибири С 1920 Г.) Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
18.07.1892

Сын: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Смерть
01.08.1909