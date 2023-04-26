Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1857
Дата смерти01.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1857
Отец: Сорокин Василий Никитин
Мать: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
23.12.1877
Сын: Никашкин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1882
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1884
Сын: Никашкин Леонти Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
22.06.1887
Сын: Никашкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1889
Сын: Сорокин- Никашкин (в Сибири С 1920 Г.) Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1892
Сын: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
01.08.1909