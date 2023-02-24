(Сорокина - Никашкина) Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1882
Дата смерти25.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1882
Бракосочетание
02.?.1903
Рождение ребёнка
14.07.1904
Дочь: Благинина Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1909
Сын: Игушкин (алтай) Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович
Рождение ребёнка
17.02.1911
Сын: Игушкин (алтай) Александр Васильевич
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович
Рождение ребёнка
16.05.1914
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1915
Сын: Игушкин (алтай) Св Во Высл. 30.05.1953 Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович
Смерть
25.01.1955
Алтай