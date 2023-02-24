(Сорокина - Никашкина) Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина - Никашкина) Васса Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1882

Дата смерти

25.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1882

Отец: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Мать: Евдокия Михайловна

Бракосочетание
02.?.1903

Муж: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1904

Дочь: Благинина Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1909

Сын: Игушкин (алтай) Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Игушкин (алтай) Александр Васильевич

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Рождение ребёнка
16.05.1914

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Рождение ребёнка
07.10.1915

Сын: Игушкин (алтай) Св Во Высл. 30.05.1953 Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.01.1955
Алтай
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