Благинина (Игушкина (Алтай)) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1904
Рождение ребёнка
22.05.1937
Сын: Благинин Александр Арсентьевич
Отец ребёнка: Благинин Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Благинин Арсений Михайлович
Смерть
Неизвестно