Благинина (Игушкина (Алтай)) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина (Игушкина (Алтай)) Марфа Васильевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1904

Отец: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Мать: Васса Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1937

Сын: Благинин Александр Арсентьевич

Отец ребёнка: Благинин Арсений Михайлович

Рождение ребёнка
05.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благинин Арсений Михайлович

Смерть
Неизвестно
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