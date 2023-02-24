Благинин Арсений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1894
Дата смерти10.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1894
Отец: Благинин Михаил Павлович
Мать: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
22.05.1937
Сын: Благинин Александр Арсентьевич
Мать ребёнка: Благинина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Благинина Марфа Васильевна
Смерть
10.07.1974