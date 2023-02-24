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Благинин Арсений Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1894

Дата смерти

10.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1894

Отец: Благинин Михаил Павлович

Мать: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
22.05.1937

Сын: Благинин Александр Арсентьевич

Мать ребёнка: Благинина Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благинина Марфа Васильевна

Смерть
10.07.1974
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