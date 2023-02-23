Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1877

Сын: Никашкин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1882

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1884

Сын: Никашкин Леонти Григорьевич

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1887

Сын: Никашкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1889

Сын: Сорокин- Никашкин (в Сибири С 1920 Г.) Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1892

Сын: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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