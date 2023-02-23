Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1877
Сын: Никашкин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1882
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1884
Сын: Никашкин Леонти Григорьевич
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1887
Сын: Никашкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1889
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1892
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно