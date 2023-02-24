(Никашкина- Сорокина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
09.11.1909
Рождение ребёнка
03.11.1910
Отец ребёнка: Гордеев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1915
Отец ребёнка: Гордеев Тихон Иванович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно