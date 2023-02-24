(Никашкина- Сорокина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никашкина- Сорокина) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Никашкин- Сорокин Григорий Васильевич

Мать: Евдокия Михайловна

Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Гордеев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1910

Сын: Гордеев Павел Тихонович

Отец ребёнка: Гордеев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1915

Сын: Гордеев Иван Тихонович

Отец ребёнка: Гордеев Тихон Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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