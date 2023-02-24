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Гордеев Тихон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1889

Отец: Гордеев Иван Семенович

Мать: Соломанида Ивановна

Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
03.11.1910

Сын: Гордеев Павел Тихонович

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
03.01.1915

Сын: Гордеев Иван Тихонович

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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