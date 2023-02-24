Гордеев Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1889
Отец: Гордеев Иван Семенович
Мать: Соломанида Ивановна
Бракосочетание
09.11.1909
Жена: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
03.11.1910
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
03.01.1915
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно