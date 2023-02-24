Гордеев Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: Гордеев Семен Гордеевич?
Мать: Меланья Кириллова
Бракосочетание
16.?.1872
Жена: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1873
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 15.05.1878
Сын: Федор Гордеев
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1880
Сын: Гордеев Св. О Бр. 25.02.1937 Степан Иванович
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1882
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1882
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1884
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1887
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1889
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1893
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Феодосья Ивановна
Мать ребёнка: Соломанида Ивановна
Смерть
Неизвестно