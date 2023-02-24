Гордеев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1882
Дата смерти08.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1882
Отец: Гордеев Иван Семенович
Мать: Соломанида Ивановна
Бракосочетание
10.?.1904
Жена: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Гордеев Григорий Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
06.01.1908
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Бракосочетание
23.?.1912
Рождение ребёнка
23.05.1913
Сын: Гордеев Константин Петрович
Мать ребёнка: Гордеева Васса Тимофеевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.10.1914