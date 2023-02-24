Гордеев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1882

Дата смерти

08.10.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1882

Отец: Гордеев Иван Семенович

Мать: Соломанида Ивановна

Бракосочетание
10.?.1904

Жена: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Гордеев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
06.01.1908

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Бракосочетание
23.?.1912

Жена: Гордеева Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.05.1913

Сын: Гордеев Константин Петрович

Мать ребёнка: Гордеева Васса Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.10.1914
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