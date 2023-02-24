Гордеева (Сорокина) Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Сорокина) Васса Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892

Отец: Сорокин Тимофей Семенович

Мать: Мария Захаровна

Бракосочетание
23.?.1912

Муж: Гордеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1913

Сын: Гордеев Константин Петрович

Отец ребёнка: Гордеев Петр Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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