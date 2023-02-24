Гордеева (Сорокина) Васса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892
Отец: Сорокин Тимофей Семенович
Мать: Мария Захаровна
Бракосочетание
23.?.1912
Рождение ребёнка
23.05.1913
Сын: Гордеев Константин Петрович
Отец ребёнка: Гордеев Петр Иванович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно